Σάλος προκλήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα μετά από βίντεο που δημοσιεύτηκε και δείχνει νεαρό να φτύνει και να βρίζει το άγαλμα του Κατσαντώνη στο Κορδελιό. Ο νεαρός συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Στο βίντεο, που ανήρτησε ο ίδιος στο TikTok, φαίνεται να κάνει άσεμνες κινήσεις και να εκτοξεύει ύβρεις κατά του αγάλματος, ενώ κάποια στιγμή το φτύνει.

Το βίντεο προκάλεσε την οργή του ίδιο τον γλύπτη Γιώργο Κικώτη ο οποίος έγραψε στα social.

«Μνημείο Εθνικού Ήρωα Κατσαντώνη - βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Απαιτώ να παρέμβει ο Δήμαρχος Λευτέρης Αλεξανδρίδης ο Αντιπρόεδρος της Κοινότητας Ελευθερίου Κορδελιού, Κώστας Τερζόπουλος. Να βρεθούνε αυτοί οι ………… όλοι η παρέα τους και να τιμωρηθούν παραδειγματικά ! Και να γίνει και η απέλασή τους άμεσα!! Εδώ δεν μιλάμε για ζημιά σε ένα μνημείο εδώ μιλάμε για εξευτελισμό και προσβολή ιστορίας της Ελλάδος !!»

Μετά τον σάλο, ο νεαρός απάντησε σε σχόλια χρηστών στα social media διευκρινίζοντας ότι δεν είναι Αλβανός αλλά Έλληνας τσιγγάνος, υποσχόμενος να σκουπίσει το άγαλμα και να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη γονατιστός.

«Δεν είμαι Αλβανός. Έλληνας τσιγγάνος είμαι και δεν ήξερα τι σημαίνει το άγαλμα. Μόλις το έμαθα κι εγώ τρελάθηκα. Λέω θα πάω εκεί να το σκουπίσω. Θα πάρω μαζί μου νερό να το σκουπίσω. Θα πέσω στα γόνατα και θα ζητήσω μια ταπεινή συγγνώμη. Θα τραβήξω και βίντεο και θα το ανεβάσω στο Facebook, στο Instagram και στο Tiktok», ήταν μια από τις απαντήσεις του νεαρού.

