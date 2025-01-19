Ανοιχτά είναι σήμερα, Κυριακή 19 Ιανουαρίου τα εμπορικά καταστήματα και τα εμπορικά κέντρα λόγω των χειμερινών εκπτώσεων.

Αυτή είναι η πρώτη Κυριακή λειτουργίας καταστημάτων της χρονιάς, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει και δεύτερη.

Στο πλαίσιο των εκπτώσεων, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

Ειδικά για τα εμπορικά κέντρα (mall) θα λειτουργήσουν με διαφορετικό ωράριο, από τις 11 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Αναλυτικά οι ώρες λειτουργίας των εμπορικών κέντρων

The Mall Athens: 11:00-20:00

Golden Hall: 11:00-20:00

Athens Metro Mall: 11:00-20:00

Designer Outlet Athens: 11:00-20:00

Smart Park: 11:00-20:00

ATTICA: 11:00-20:00

River West: 11:00-20:00

Mediterranean Cosmos: 11:00-20:00

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Ελάχιστα θα είναι τα σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά.

Ο Σκλαβενίτης θα είναι κλειστός σε όλη τη χώρα εκτός από το κατάστημα στο Smart Park. Επίσης κλειστά θα είναι τα MyMarket.

Τα LIDL θα είναι ανοιχτά με ωράριο 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Παράλληλα, θα είναι ανοιχτά και τα σούπερ μάρκετ τύπου shop & go όπως αυτά του ΑΒ Βασιλόπουλου τα οποία θα έχουν και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας.

Σε ανακοίνωσή τους τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος αναφέρουν «Προς ενημέρωσή σας, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου και την Κυριακή 26 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων, όλα τα καταστήματα του δικτύου Λιανικής AB Βασιλόπουλος θα παραμείνουν κλειστά.

