Δικηγόροι: Καθολική αποχή στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2025

Σε καθολική αποχή στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2025 προχωρούν οι δικηγόροι μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας με αφορμή την εισαγωγή του Σχεδίου Νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής, για την "Αντιμετώπιση νέων μορφών βίας κατά των γυναικών –Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1385 – Πρόσθετες ρυθμίσεις στον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας –Αναδιοργάνωση των ιατροδικαστικών υπηρεσιών –Ενίσχυση της λειτουργίας της Eurojust - Μέτρα για την προστασία των ανηλίκων και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας – Δικονομικές διατάξεις αρμοδιότητας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και άλλες ρυθμίσεις».

Άδειες θα χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο:

- Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).

- Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α' βαθμό και επτά (7) έτη στον β' βαθμό και στα κακουργήματα συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) έτη στο β' βαθμό.

- Σε ποινικές δίκες β' βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.

-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν' όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.

- Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών όταν επίκειται άμεσα ο πλειστηριασμός.

- Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

- Σε εκδίκαση προσωρινών διαταγών καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

- Σε ένορκες βεβαιώσεις, μόνο εφόσον υπάρχει κίνδυνος παρόδου προθεσμίας.

- Σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης:

i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή και

ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:

- Δεν θα γίνονται καταθέσεις δικογράφων ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, εκτός ασφαλιστικών μέτρων όταν σωρεύεται αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής καταφανώς και άκρως κατεπειγουσών περιπτώσεων.

Δεν θα χορηγούνται άδειες:

α) Για αιτήσεις αναστολής και

β) Για αυτόφωρα και συνοδείες.

- Δεν θα διενεργούνται επιδόσεις δικογράφων και αποφάσεων και κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.

Η αποχή καταλαμβάνει:

- Τα συναινετικά διαζύγια.

Άδεια δεν απαιτείται:

α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,

β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών και

γ) Για την κατάθεση προσθήκης/αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής.

Ως προς τις Αναβολές:

Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:

Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετικής Πενίας.

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

«Το δικηγορικό σώμα, όπως έχει επισημάνει η Συντονιστική Επιτροπή και με την από 3.1.2025 απόφασή της, καταδικάζει απερίφραστα τα φαινόμενα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπισή τους και στηρίζει έμπρακτα τις γυναίκες –θύματα με την παροχή νομικής βοήθειας, έχοντας υπογράψει προς τούτο με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας σχετικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει για μία ακόμη φορά την έντονη αντίθεση και διαμαρτυρία της αφενός διότι το δικηγορικό σώμα ουδέποτε κλήθηκε να συμμετάσχει στην Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη του άνω Σχεδίου Νόμου ούτε και για να παρουσιάσει τις απόψεις του και αφετέρου διότι το Σχέδιο Νόμου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση εντός της εορταστικής περιόδου και για σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που δεν επέτρεψε την ουσιαστική συμμετοχή στη διαβούλευση, κατά παράβαση των αρχών της καλής νομοθέτησης.

Ως προς τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει την έντονη διαφωνία της σε σειρά διατάξεων, που αναφέρονται σε νέες τροποποιήσεις του ΠΚ και του ΚΠΔ και οι οποίες δεν έχουν επαρκή δικαιοπολιτική εξήγηση, άγουν σε αναποτελεσματική μεταφορά της Οδηγίας 2024/1385 στην εθνική έννομη τάξη και προφανώς προωθούνται υπό την πίεση της επικαιρότητας.

Τα κοινωνικά προβλήματα δεν επιλύονται με επικοινωνιακή διαχείριση, περιστασιακή νομοθέτηση και αυστηροποίηση των ποινών. Η Συντονιστική Επιτροπή υπέβαλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες προτάσεις προς απάλειψη/βελτίωση των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου.

Το Υπουργείο απεδέχθη μέρος των προτάσεων αυτών, χωρίς όμως να αλλάξει ουσιωδώς τον πυρήνα των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου, που εισάγουν εξαιρετικό δίκαιο, παραβιάζουν το τεκμήριο αθωότητας, τη διάκριση των εξουσιών, την αρχή της αναλογικότητας, δημιουργούν κίνδυνο καταχρηστικής χρησιμοποίησης των προβλεπόμενων μέτρων και έρχονται σε αντίθεση ιδίως με τα άρθρα 5, 6 και 25 του Συντάγματος και 5 και 6 της ΕΣΔΑ.

Κατόπιν αυτών, η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή της και τη διαμαρτυρία της αποφάσισε να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας την καθολική αποχή των δικηγόρων- μελών τους την Πέμπτη 23.1.2025 και την Παρασκευή 24.1.2025, επ' αφορμή την εισαγωγή του Σχεδίου Νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής, με το ισχύον πλαίσιο αδειών».

