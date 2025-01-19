Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 σήμερα, Κυριακή τα ξημερώματα επί της οδού Αγίου Νεκταρίου στον Γέρακα που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός οδηγού Ι.Χ.

Ο οδηγός από άγνωστη μέχρι στιγμής έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία επιχείρησε με έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα.

Οι Πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν τραυματία κι έτσι ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

