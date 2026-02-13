Την πρωτοφανή απόφαση να βάλει ρολά στην εκκλησία της ενορίας του πήρε ένας ιερέας στον Κορυδαλλό, απηυδισμένος από τις συνεχείς κλοπές.

Οι ληστές είχαν κατάφεραν να εισέλθουν στο εσωτερικό της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, παρά τον συναγερμό που είχε τοποθετηθεί, αφού έσπασαν με τροχό την πόρτα, και στη συνέχεια την προστατευτική σιδεριά.

Αφού μπήκαν, πήραν χρυσαφικά και τάματα από μία εικόνα της Παναγίας.

Για να αντιμετωπίσουν τις ληστείες, ο ιερεάς αποφάσισε ότι η μόνη λύση είναι να βάλουνε ρολά στην εκκλησία, τα οποία κατεβαίνουν την νύχτα και ανοίγουν πάλι το πρωί στις 7:00.

«Αναγκαστήκαμε να βάλουμε ρολά μετά από μία διάρρηξη που είχαμε πέρυσι τον Μάρτιο... Επειδή έχουν ληστέψει και άλλους ναούς στην περιοχή, τόσο στον Κορυδαλλό αλλά και στο Κερατσίνι, κρίναμε πως αυτή είναι η μόνη λύση, αφού ο ναός είχε και συναγερμό όταν έγινε η διάρρηξη. Τα ρολά κλείνουν μόνο το βράδυ και ανοίγουν πάλι το πρωί στις 7:00, δε φαίνονται δηλαδή κατά τη διάρκεια της μέρας» δήλωσε ο ιερέας στο MEGA.

Πηγή: skai.gr

