Κανονικά διεξάγεται πλέον η κυκλοφορία στο Μακρυνόρος Αιτωλοακαρνανίας, η οποία είχε διακοπεί από τις 6 το πρωί της Παρασκευής, εξαιτίας κατολίσθησης στο 127ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού.

Μέχρι την αποκατάσταση, τα οχήματα εκτρέπονταν μέσω της Αμβρακίας Οδού, της υποθαλάσσιας σήραγγας του Ακτίου και της Πρέβεζας, ώστε να κατευθυνθούν προς την Ήπειρο.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει κλειστή και η νέα Eθνική Oδός λόγω κατολίσθησης, με αποτέλεσμα, αυτές τις ώρες η κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω Πρέβεζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.