ΕΛ.ΑΣ για καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Το περιστατικό διερευνάται

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διερευνά το περιστατικό για «τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών» μετά από καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η Ελληνική Αστυνομία δηλώνει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων με σεβασμό στην προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια.

Η καταγγελία έγινε με ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο Facebook, όπου κατήγγειλε «παρακράτος» και δημοσίευσε μήνυμα SMS που απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

«Το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών.

«Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Προηγήθηκε ανάρτησή στο Facebook, της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, στην οποία καταγγέλλει παρακράτος δημοσιεύοντας μήνυμα SMS που απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Ο υπουργός Υγείας είχε αναφέρει νωρίτερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι ενημερώθηκε από αστυνομικό για τη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την κ. Κωνσταντοπούλου.

«Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους» υποστηρίζει μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και ζητά από τον κ. Χρυσοχοΐδη να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Στην ανάρτηση της η Ζωή Κωνστατοπούλου κάνει αναφορές στις δολοφονίες Γρηγορόπουλου και Ζακ Κωστόπουλου, μιλά για λειτουργία παρακράτους με τη σύνδεση αστυνομίας και Κυβέρνησης και προσθέτει ότι επικοινώνησε μαζί της για το συγκεκριμένο ζήτημα και ο Αρχηγός της ΕΛΑΣ ο οποίος τη διαβεβαίωσε πως «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του, αναφέρει η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.



Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.



Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.



Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας. Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».





Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών. Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.»

