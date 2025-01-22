Τη μάχη για τη ζωή του έχασε, 62χρονος, μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Ο 62χρονος με καταγωγή από την Ιταλία που διέμενε στη Ρόδο, κινούνταν με το δίκυκλο του επί της Ρόδου – Λίνδου.

Στην περιοχή κοντά στα Βληχά μπροστά από το δίκυκλο του πετάχτηκαν τέσσερα κατσίκια με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ένα από αυτά και να τραυματιστεί θανάσιμα, σύμφωνα με το rodiaki.gr.

Στο σημείο επέσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας Ρόδου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον 62χρονο στο νοσοκομείο της Ρόδου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πηγή: skai.gr

