Για τις 28 Φεβρουαρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στην πρόσκληση για την αγροτική οδοποιία όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Παρέμβαση Π3-73-1.2:«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 100%, με το συνολικό προϋπολογισμό να φτάνει τα 65 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, θα υπάρξει υπερδέσμευση των διαθέσιμων πόρων, η οποία, σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση, θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων είναι οι δήμοι της χώρας. Με τις πιστώσεις της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία αφορούν βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, υλοποιούνται σε εκτός σχεδίου περιοχές, προβλέπουν ασφαλτόστρωση ή/και τσιμεντόστρωση, δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που αφορούν συνήθεις παρεμβάσεις συντήρησης, κλπ..

Επιπλέον:

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης πράξης ορίζεται το ποσό των 150.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ως μέγιστος προϋπολογισμός της αίτησης στήριξης πράξης ορίζεται το ποσό των 500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Κατ' εξαίρεση μπορεί να υποβληθεί πρόταση με προϋπολογισμό μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μόνο στις περιπτώσεις που η πρόταση αφορά φυσικό αντικείμενο συνεχόμενο (μία αγροτική οδός), λειτουργικό και λόγοι οδικής ασφαλείας επιβάλλουν την ολοκλήρωσή της μέχρι το ποσό αυτό.

Τονίζεται ότι κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής έως, το ανώτερο, έξι (6) αιτήσεων στήριξης, ενώ το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Σημειώνεται, τέλος, ότι η αίτηση στήριξης υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΟΠΣΚΑΠ),συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά/έγγραφα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

