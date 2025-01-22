«Κράτα γερά Στρατηγέ!»: Ο Παναθηναϊκός δίπλα στον Μίμη Δομάζο

«Κράτα γερά Στρατηγέ!», αναφέρει ο Παναθηναϊκός σε μία ανάρτηση στο Χ, με την οποία δηλώνει τη συμπαράσταση του στον Μίμη Δομάζο.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση ο Μίμης Δομάζος σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν.

Εσπευσμένα στον «Ερυθρό Σταυρό» μεταφέρθηκε ο θρύλος του Παναθηναϊκού, Μίμης Δομάζος καθώς υπέστη ανακοπή ανήμερα των γενεθλίων του.

Ειδικότερα το ανακοινωθέν αναφέρει:

«Σήμερα στις 22/01/2025 και ώρα 11:37 διεκομίσθη με ΕΚΑΒ στο Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένειο- Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ., ο γνωστός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, κ. Μίμης Δομάζος, στο Καρδιολογικό ΤΕΠ, λόγω εξωνοσοκομειακής ανακοπής, χωρίς σφυγμό και καρδιακή ηλεκτρική δραστηριότητα. Πραγματοποιήθηκε προχωρημένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και ο ασθενής ανταποκρίθηκε. Παραμένει διασωληνωμένος και υποβάλλεται σε πλήρη κλινικό εργαστηριακό έλεγχο. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ενώ βρισκόταν στην είσοδο του διαγνωστικού κέντρου «Ιατρόπολις», στην Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έπαθε ανακοπή και στο νοσοκομείο έφτασε χωρίς σφυγμούς.

Τελευταίες πληροφορίες από τον «Ερυθρό Σταυρό», ανέφεραν ότι έγινε ανάταξη και η καρδιά του έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.

Πηγή: skai.gr

