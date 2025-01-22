Δίκη Φιλιππίδη: Την ακινητοποίησε, είχε κατεβάσει το παντελόνι και τα εσώρουχά της, καταθέτει μάρτυρας

Της Έλενας Γαλάρη

Με την κατάθεση του πρώην συντρόφου της γυναίκας που έχει καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού μέσα στο καμαρίνι του θεάτρου το 2010, συνεχίστηκε η δίκη του ηθοποιού, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι η τότε σύντροφός του είχε λάβει τηλεφώνημα από τον Π. Φιλιππίδη που της ζητούσε να συναντηθούν για να συζητήσουν να αντικαταστήσει μια ηθοποιό σε κάποιο σήριαλ που ετοίμαζε.

«Θυμάμαι ότι ήταν κάτι έκτακτο. Την είχε πάρει τηλέφωνο ο κ. Φιλιππίδης, και της είχε πει πρέπει να συναντηθούμε, το πρωί για να συνεννοηθούμε για την παράσταση. Γυρίζοντας το βράδυ, τη βρήκα να είναι σκεπασμένη στο κρεβάτι σαν να κοιμάται και μου είπε «δεν αισθάνομαι καλά». Τη ρώτησα πώς πήγε το πρωί και μου είπε τελικά άκυρο, δεν θα κάνω την αντικατάσταση και δεν θα γίνει αυτό με το σήριαλ που λέγαμε. Την επόμενη ημέρα είδα σημάδια στα πόδια της κυρίως στα γόνατα. Όταν τη ρώτησα μου είπε ότι έπεσε από τις σκάλες. Μέναμε στο πρώτο όροφο και ανεβοκατεβαίναμε με τις σκάλες και μου είπε ότι έπεσε από εκεί» κατέθεσε ο μάρτυρας, ο οποίος περιέγραψε στους δικαστές μια αλλαγή στη συμπεριφορά της συντρόφου του τις επόμενες ημέρες, που οδήγησε στον χωρισμός τους.

«Μετά από δύο χρόνια μου είπε ότι όταν είχε πάει τότε στο θέατρο Μουσούρη ο κ. Φιλιππίδης προσπάθησε να τη βιάσει. Μου είπε ότι τη στρίμωξε. Ότι πήγε στην πόρτα και ήταν κλειδωμένη. Μου είπε ότι είχε ανέβει πάνω της, προσπαθούσε να την ακινητοποιήσει και είχε κατεβάσει το παντελόνι και τα εσώρουχά της» είπε ο μάρτυρας.

Πρόεδρος: Γιατί δεν σας το είπε εξαρχής;

Μάρτυρας: Τη ρώτησα και μου είπε ότι φοβόταν και εμένα και την οικογένειά της, ότι θα την ωθούσαν να το καταγγείλει και συν της άλλης φοβόταν και για την καριέρα της γιατί της είχε πει ότι θα την καταστρέψει. Δεν είχε τον ψυχικό σθένος τότε για όλη τη διαδικασία.

Εισαγγελέας: Υπάρχει περίπτωση συναινετικής σεξουαλικής επαφής;

Μάρτυρας: Το θεωρώ αδύνατον.

Εισαγγελέας: Γιατί εδώ ακούστηκε ότι ήταν αδίστακτη για να πάρει ρόλους.

Μάρτυρας: Αποκλείεται, ήταν συνεσταλμένη. Απ' ό,τι καταλαβαίνω έκανε την καταγγελία το 2021, διότι έπαιξε ρόλο το #metoo. Πλέον είναι μεγαλύτερη και πιο ώριμη. Νομίζω το βλέπει ως ένα κοινωνικό χρέος να βάλει και εκείνη ένα λιθαράκι. Δεν έχει κανένα άλλο κίνητρο.

