Ρόδος: Η κακοκαιρία έμοιαζε με το φαινόμενο της Βαλένθια

Σε κατάσταση συναγερμού θα βρίσκεται όλη την διάρκεια της ημέρας σήμερα η Ρόδος καθώς συνεχίζεται η κακοκαιρία που χτύπησε χθες τη νύχτα το νησί, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο οδικό δίκτυο, σπίτια, αυτοκίνητα και επιχειρήσεις.

Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης από χθες το βράδυ κατέθεσε αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για να κηρυχτεί η Ρόδος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ τα σχολεία αύριο θα παραμείνουν κλειστά.

Οι τοπικές αρχες απευθύνουν δραματική έκκληση προς τους κατοίκους του νησιού να μείνουν σπίτι τους για ασφάλεια ενώ έχουν σταλεί νέα 112, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται.

Τα περισσότερα προβλήματα παρατηρούνται στα χωριά Παστίδα, Κρεμαστή, Ιαλυσό και Μαριτσά, όπου οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και η πυροβεστική υπηρεσία δέχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας περισσότερες από 600 κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων και απεγκλωβισμούς, όπως δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σήμερα το πρωί συνεδρίασε στη Ρόδο το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος σύμφωνα με τον καθηγητή κ. Λέκκα, αυτό που έπληξε τη Ρόδο είναι ένα φαινόμενο κατά 80% αντίστοιχο της Βαλένθια, με άνω των 300 χιλιοστών βροχόπτωση.

Σε 6 τουλάχιστον περιπτώσεις μάλιστα χρειάστηκε απεγκλωβισμός διασωστών που επιχειρούσαν να απεγκλωβίσουν πολίτες κάτω από εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον κύριο Κολιάδη, από την επόμενη μέρα θα συσταθεί επιτροπή που θα καταγράφει τις ζημιές για την άμεση αποζημίωση των πληγέντων και όχι όπως γίνονταν στο παρελθόν.

Επίσης από αύριο Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, ανοίγει η πλατφόρμα για να καταθέτουν οι πολίτες που επλήγησαν αιτήματα για αποζημίωση - ακόμα και για όσους αναγκάστηκαν να μείνουν εκτός της οικίας τους.

