Κακοκαιρία «Bora»: Ξεριζώθηκαν δέντρα στην Αχαΐα από τους ισχυρούς ανέμους - Φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Αχαΐα, λόγω της πτώσης δέντρων στην Κάτω Αχαΐα - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι 

Με την κακοκαιρία«Bora» να σαρώνει τη χώρα, δεν έλλειψαν τα περιστατικά και στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε η πτώση δέντρων στην Παλαιά Εθνική Οδό προς την είσοδο της Κάτω Αχαΐας, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ΒΙΠΕ καθώς επίσης και της πολιτικής προστασίας του Δήμου για τον καθαρισμό του δρόμου.

Δείτε φωτογραφίες: 

κακοκαιρία Αχαϊα

κακοκαιρία Αχαϊα

