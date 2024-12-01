Με την κακοκαιρία«Bora» να σαρώνει τη χώρα, δεν έλλειψαν τα περιστατικά και στην Αχαΐα.

Σύμφωνα με το pelop.gr, την κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε η πτώση δέντρων στην Παλαιά Εθνική Οδό προς την είσοδο της Κάτω Αχαΐας, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας ΒΙΠΕ καθώς επίσης και της πολιτικής προστασίας του Δήμου για τον καθαρισμό του δρόμου.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: skai.gr

