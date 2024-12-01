«Μέχρι στιγμής οι κλήσεις που έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Π.Σ. έχουν φτάσει τις 1156,. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στην Ηπειρωτική Χώρα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Αλλά και στο νησιωτικό κομμάτι, κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο και τη Λήμνο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στη Ρόδο, όπου τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις με αρκετούς απεγκλωβισμούς», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, με αφορμή την κακοκαιρία «Bora» που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Όπως είπε ο κ. Βαθρακογιάννης, «Και στη Λήμνο και στη Ρόδο μεταφέρθηκαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος από την Αθήνα», σημειώνοντας ότι στη Λήμνο μετέβησαν 26 πυροσβέστες και στη Ρόδο 35 με μηχανήματα και σωστικά μέσα.

«Στη Ρόδο οι απεγκλωβισμοί έφτασαν τους 80, κυρίως από αυτοκίνητα. Αλλά και στη Λήμνο είχαμε αρκετούς απεγκλωβισμούς που έφτασαν τους 34», πρόσθεσε.

Τόνισε, επίσης, ότι «μέχρι στιγμής δεν είναι προγραμματισμένο να σταλεί άλλο 112. Σε κάθε περίπτωση, επαναξιολογούνται τα δεδομένα»

«Αναμένουμε ότι στη Ρόδο, στη Λήμνο και στην Κεντρική Μακεδονία τις επόμενες ώρες να αυξηθούν τα περιστατικά που θα χρήζουν της επέμβασης του Π.Σ.», επισήμανε ο κ. Βαθρακογιάννης.

