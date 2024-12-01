Πύργος: Άγριο επεισόδιο μεταξύ γυναικών στον Πύργο - Τραυματίστηκε μωρό

Μία 23χρονη συνελήφθη, χθες το βράδυ, στον Πύργο, έπειτα από καταγγελία που υπέβαλλε σε βάρος της μία 48χρονη, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμων ατόμων.

Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται για να συλληφθούν, μία 21χρονη και μία 20χρονη, κατηγορούμενες για εξύβριση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενες ενεπλάκησαν σε χθες το απόγευμα στον Πύργο σε επεισόδιο με την καταγγέλλουσα, στην οποία φέρονται ότι προκάλεσαν σωματικές βλάβες, ενώ κατά την διάρκεια του περιστατικού, η 23χρονη φέρεται να προκάλεσε σωματική βλάβη στο ενός έτους εγγόνι της 48χρονης, τραυματίζοντάς το στο κεφάλι με πλαστικό αντικείμενο.

Το ανήλικο παιδί διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου, συνοδεία αστυνομικών, για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων Πατρών για την διενέργεια εξετάσεων.

Πηγή Φωτό - Βίντεο: ilialive.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.