Διασώστης Ερυθρού Σταυρού - Κακοκαιρία Ρόδος: Οι ισόγειες κατοικίες με το νερό έγιναν υπόγειες

«Ως εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μπήκαμε σε 10 σπίτια. Επειδή είχαμε κατάκοιτους και ηλικιωμένους, τους βοηθήσαμε να ανέβουν στους επάνω ορόφους ή να μεταφερθούν με ασφάλεια σε άλλο μέρος», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» ο διασώστης του Ερυθρού Σταυρού Κωνσταντίνος Τζάνος, με αφορμή την κακοκαιρία «Bora» που έπληξε τη Ρόδο.

Αναφερόμενος στην περιοχή της Ιαλυσού, όπου και συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, ο κ. Τζάνος τόνισε ότι «τα υπόγεια είναι όλα πλημμυρισμένα, ευτυχώς δεν υπήρχαν πολλές κατοικίες. Αλλά και ισόγειες κατοικίες έγιναν με το νερό υπόγειες. Σε κάποια ισόγεια σπίτια το νερό έφτασε το 1 και 1,5 μέτρα».

Πηγή: skai.gr

