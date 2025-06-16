Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Ιαλυσό της Ρόδου μετά τη διαρροή αερίου σε κεντρικό ξενοδοχείο και ειδικότερα σε δρόμο που ενώνει την Ιξιά με την πόλη του νησιού.

Η μονάδα εκκενώθηκε ενώ οι αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΣΚΑΪ η διαρροή προκλήθηκε από λάθος κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού της δεξαμενής αερίου.

Σύμφωνα με τη Ροδιακή ολοκληρώθηκε επιτυχώς στις 2.00 το μεσημέρι η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου στην περιοχή της Ιξιάς για την αντιμετώπιση της διαρροής αερίου.

Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί κι ελέγχονται οι χώροι ενδελεχώς από το προσωπικό της Πυροσβεστικής, για να επιστρέψουν ένοικοι και προσωπικό στο ξενοδοχείο. Επίσης, από την Αστυνομία, που για προληπτικούς λόγους είχε απαγορεύσει τη διέλευση οχημάτων, και τα δύο ρεύματα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

