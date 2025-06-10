Ρόδος: Νεκρή 31χρονη τουρίστρια που έκανε kitesurfing

Τραγική κατάληξη είχε η θαλάσσια δραστηριότητα για μια 31χρονη τουρίστρια, υπήκοο Βουλγαρίας, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Κρεμαστή στη Ρόδο, κατά τη διάρκεια kitesurfing.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η 31χρονη που έφερε δικό της εξοπλισμό φέρεται να ζαλίστηκε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή. Χειριστής σκάφους επιχείρησης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, αντιλήφθηκε το συμβάν και προσέτρεξε άμεσα στο σημείο για βοήθεια.

Η 31χρονη μεταφέρθηκε στη στεριά όπου καταβλήθηκαν προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) προκειμένου να ανακτήσει τις αισθήσεις της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η αρμόδια λιμενική αρχή.

Πηγή: skai.gr

