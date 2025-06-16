Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε κοντινή απόσταση από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προκαλώντας ανησυχία, καθώς στην περιοχή βρίσκονται εργοστάσια της ΔΕΗ και της ΑΓΕΤ. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η εξάπλωση της φωτιάς προς τις εγκαταστάσεις αποτράπηκε εγκαίρως.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν με συντονισμό και αποτελεσματικότητα, θέτοντας τις φλόγες υπό έλεγχο, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τη δύσβατη μορφολογία του εδάφους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές σε εγκαταστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ώστε να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις, αναφέρει το evima.gr.

