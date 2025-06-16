Χωρίς δίπλωμα οδήγησης και υπό την επήρεια αλκοόλ φαίνεται πως ήταν ο 19χρονος που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Παλιούρι Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να πέσει πάνω σε στάση υπεραστικών λεωφορείων, τραυματίζοντας δύο άτομα, τα οποία χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο.

Το συμβάν σημειώθηκε, χθες στις 8 το βράδυ, στον κεντρικό δρόμο που συνδέει τα Νέα Μουδανιά με το Παλιούρι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε 55χρονος. Από τη σύγκρουση, το όχημα του 19χρονου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στη στάση των λεωφορείου, όπου εκείνη την ώρα περίμεναν επιβάτες.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την αστυνομία, ένας 17χρονος και μία 25χρονη τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύονται, χωρίς όμως η υγεία τους να διατρέχει κίνδυνο. Άλλα τέσσερα άτομα που ανέμεναν στο ίδιο σημείο έπεσαν σε παρακείμενους θάμνους, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν το αυτοκίνητο, και υπέστησαν ελαφρά τραύματα, ενώ απευθύνθηκαν προληπτικά σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Αστυνομικοί του αρμόδιου Τμήματος Τροχαίας διαπίστωσαν ότι ο 19χρονος δεν κατείχε δίπλωμα οδήγησης ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.