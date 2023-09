Ριζοβούνι Καρδίτσας: Ο στρατός περνάει μέσα από το χωριό για να φτάσει στους εγκλωβισμένους (βίντεο) Ελλάδα 13:30, 08.09.2023 linkedin

Κλιμάκιο του στρατού καθοδόν προς τα πλημμυρισμένα χωριά Αγναντερό, Καλογριανά και Αγία Τριάδα, για να επιχειρήσουν να απεγκλωβίσουν τους κατοίκους.