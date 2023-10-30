Επιστολή για την στελέχωση του Νοσοκομείου Ρεθύμνου απέστειλαν από κοινού σήμερα στον Υπουργό Υγείας η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή και ο Δήμαρχος Δήμου Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης.

Όπως αναφέρουν, «Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Νομού μας, το οποίο είναι αναγκασμένο να λειτουργεί σε πρωτόγνωρες πραγματικά συνθήκες υποστελέχωσης, ιατρικού προσωπικού - έχετε ήδη ενημερωθεί για την ανάγκη ενίσχυσής του με ειδικότητες, όπως παθολόγοι, πνευμονολόγοι, αναισθησιολόγοι, γιατροί ΜΕΘ κ.α, - καθημερινά διεξάγει έναν τιτάνιο αγώνα, ώστε να ανταποκριθεί στο ομολογουμένως δύσκολο έργο».

Η κυρία Λιονή και ο κ. Μαρινάκης μέσω της επιστολής τους με την οποία ενημερώνουν για τη σωρεία των προβλημάτων, που απειλούν τη βιωσιμότητα του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, του μοναδικού νοσηλευτικού ιδρύματος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, κάνουν λόγο για «σημείο μηδέν» που βρίσκεται δεδομένων των συνθηκών η λειτουργία του Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Επίσης γνωστοποιούν ότι έχουν παραιτηθεί ειδικευμένοι γιατροί που έχουν εμπειρία, αρκετοί και πολλών χρόνων, από την εργασία τους στο Νοσοκομείο, λόγω υπερ-εφημέρευσης, εξάντλησης και εξαναγκασμού τους για να συμμετέχουν σε διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών ανεξαρτήτως ειδικότητας. «Αξίζει δε να σημειωθεί ότι στην Παθολογική Κλινική δεν έχουν μείνει ειδικευόμενοι ενώ ήταν 10 πριν δύο χρόνια, και παραιτούνται συνεχώς αγροτικοί γιατροί που, ενώ η θέση τους είναι στα Κέντρα Υγείας, εξαναγκάζονται να εφημερεύουν στο ΤΕΠ και μάλιστα χωρίς επιμελητή ΤΕΠ».

Η Αντιπεριφερειάρχης και ο δήμαρχος ζητούν από τον υπουργό υγείας να λάβει σοβαρά υπόψη του ότι: «Η ασφαλής και ποιοτική λειτουργία του μοναδικού νοσηλευτικού ιδρύματος της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης τίθεται πλέον υπό σοβαρή αμφισβήτηση, γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή των 85.000 περίπου κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, των χιλιάδων μελών της φοιτητικής κοινότητας και επισκεπτών - τουριστών». Γνωστοποιούν παράλληλα ότι χρειάζεται άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου και συγκεκριμένα με γιατρούς και νοσηλευτές, των οποίων την άμεση πρόσληψη σε πανελλήνιο επίπεδο είχε εξαγγείλει η Κυβέρνηση. Παράλληλα όμως τονίζουν ότι είναι αναγκαίο να δοθούν: «…ισχυρά κίνητρα, οικονομικά και όχι μόνο, σε ιατρικό προσωπικό για να ενταχθούν στο έμψυχο δυναμικό του Νοσοκομείου Ρεθύμνου και να ανταποκριθούν θετικά στις κατά καιρούς προκηρύξεις του Υπουργείου για τη στελέχωσή του».

Τέλος, υπενθυμίζουν την πρόταση του Πανεπιστημίου Κρήτης για αξιοποίηση έκτασης 60 στρεμμάτων προκειμένου να ανεγερθεί ένα νέο σύγχρονο Νοσοκομείο, που θα διασυνδεθεί με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες του Ρεθύμνου και παράλληλα θα αποτελεί πόλο έλξης για το ιατρικό προσωπικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.