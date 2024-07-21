Θανατηφόρο τροχαίο έγινε τα μεσάνυχτα στην αστική περιοχή του χωριού Μάλεμε, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή της η συνοδηγός του δικύκλου, 61 ετών, με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Η γυναίκα έχασε τη ζωή της ακαριαία, ενώ ο οδηγός του δικύκλου 63 ετών τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο. Ελαφρά τραυματίστηκε, επίσης, ο 59 ετών οδηγός του Ι.Χ.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έφτασαν αμέσως στο σημείο του δυστυχήματος, παρέλαβαν το ζευγάρι των δικυκλιστών καθώς επίσης και τον οδηγό του Ι.Χ και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο 63χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το τροχαίο και τις αιτίες που οδήγησαν στη σύγκρουση ερευνά η Τροχαία Χανίων.

Επίσης σήμερα το πρωί, τραυματίστηκε 62χρονος αλβανικής καταγωγής, στην περιοχή των Λενταριανών, όταν οδηγός μεγάλου τζιπ έχοντας αναπτύξει ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και παρέσυρε τον άτυχο 62χρονο.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι αστυνομικές αρχές, ο οδηγός του οχήματος χωρίς να σταματήσει συνέχισε την πορεία, εγκαταλείποντας τον τραυματία. Ο 62χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου και νοσηλεύεται με ορθοπεδικά τραύματα.

Ο 62χρονος πήγαινε να πάρει το δίκυκλο του το οποίο βρισκόταν σταθμευμένοι δίπλα στο πεζοδρόμιο, όταν παρασύρθηκε από το όχημα.

Το Τμήμα Τροχαίας Χανίων ερευνά το τροχαίο ενώ αναζητείται ο οδηγός του Ι.Χ.

