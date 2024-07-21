Πανικός επικράτησε χθες (Σάββατο 20/7) στη Μύκονο όταν πλοίο της γραμμής προκάλεσε μεγάλα κύματα με αποτέλεσμα να παρασυρθούν αλλά και να τραυματιστούν δύο λουόμενοι.

Το περιστατικό συνέβη στην παραλία του Αγίου Στεφάνου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού, λόγω των μεγάλων κυμάτων, παρασύρθηκαν ξαπλώστρες, αλλά και προσωπικά αντικείμενα των ανθρώπων που έκαναν το μπάνιο τους στην παραλία του Αγίου Στεφάνου.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι της Ραφήνας, στελέχη του Λιμεναρχείου προέβησαν στη σύλληψη του πλοιάρχου για παράβαση των άρθρων 291 παρ. 3 «Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών» και 314 «Σωματική βλάβη από αμέλεια» του Π.Κ.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Μυκόνου.

Πηγή: skai.gr

