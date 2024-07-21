Η πανσέληνος του Ιουλίου, γνωστή και ως το «Φεγγάρι του Ελαφιού» θα φωτίσει τον νυχτερινό ουρανό την Κυριακή, 21 Ιουλίου.

Το ολόγιομο φεγγάρι θα κοσμεί τον ουρανό για περίπου τρεις ημέρες και θα κορυφωθεί το βράδυ της Κυριακής. Πρόκειται για την τελευταία «κανονική» πανσέληνο πριν την εμφάνιση τεσσάρων διαδοχικών «υπερ-πανσελήνων».

Η πανσέληνος του Ιουλίου ονομάζεται «Φεγγάρι του Ελαφιού», καθώς σύμφωνα με την παράδοση κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης.

Τα ονόματα της πανσελήνου προέρχονται από διάφορα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ιθαγενών Αμερικανών, των Αποικιακών Αμερικανών και των Ευρωπαϊκών πηγών. Σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac, η πανσέληνος του Ιουλίου ονομάστηκε έτσι επειδή τον συγκεκριμένο μήνα τα κέρατα των αρσενικών ελαφιών βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους ανάπτυξης. Η έβδομη πανσέληνος του 2024 και η δεύτερη του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο είναι γνωστή και ως «Πανσέληνος του Κεραυνού» και «Πανσέληνος του Σανού».

Η Πανσέληνος του Αυγούστου θα είναι και το επόμενο εποχιακό μπλε φεγγάρι, το οποίο συμβαίνει κάθε δύο ή τρία χρόνια και θα ανατείλει στις 19 Αυγούστου 2024.

Εκδηλώσεις για την πανσέληνο:

Δωρεάν είσοδος στο μουσείο Μαρία Κάλλας

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας και το ιστορικό Ωδείο Αθηνών υποδέχονται το κοινό για δύο ξεχωριστές μουσικές βραδιές με ελεύθερη είσοδο.

Απόψε από τις 20:00 έως τις 23:00 και στις 19 Αυγούστου από τις 19:00 έως τις 23:00, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν από το café του μουσείου την πανσέληνο, να περιηγηθούν στους εκθεσιακούς χώρους και να ανακαλύψουν τη ζωή και το έργο της μεγάλης ντίβας της όπερας.

Στον τρίτο όροφο, σπουδαστές του Ωδείου Αθηνών θα ερμηνεύσουν άριες και ντουέτα, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Ελάτε να απολαύσετε δύο μαγευτικές μουσικές βραδιές γεμάτες τέχνη και μελωδίες, υπό το φως της πανσέληνου, με φόντο τη εντυπωσιακή θέα της Ακρόπολης.

Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις αποτελούν συνέχεια της ακαδημαϊκής και καλλιτεχνικής συνεργασίας του Μουσείου Μαρία Κάλλας με το Ωδείο Αθηνών -όπου ξεκίνησε να φοιτά η Μαρία Κάλλας το 1939

