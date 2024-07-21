Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον οδηγό ενός τουριστικού λεωφορείου σημειώθηκε περίπου στις 15:00 στην Κέρκυρα στην περιοχή Τζάβρου Κέρκυρας.

Ειδικότερα, το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τουρίστες και εκινείτο από την Παλαιοκαστρίτσα προς την πόλη της Κέρκυρας, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, και συγκρούστηκε με σταθμευμένη νταλίκα σε χώρο επιχείρησης μαρμάρων.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός ο νεαρός οδηγός του λεωφορείου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για δύο τραυματισμένους τουρίστες. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

