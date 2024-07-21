Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Κέρκυρα: Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό - Ένας νεκρός - Επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματιών (Βίντεο)

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική και ασθενοφόρο -  Νεκρός ο νεαρός οδηγός του λεωφορείου

Κέρκυρα

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον οδηγό ενός τουριστικού λεωφορείου σημειώθηκε περίπου στις 15:00 στην Κέρκυρα στην περιοχή Τζάβρου Κέρκυρας.

Ειδικότερα, το λεωφορείο, το οποίο μετέφερε τουρίστες και εκινείτο από την Παλαιοκαστρίτσα προς την πόλη της Κέρκυρας, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, και συγκρούστηκε με σταθμευμένη νταλίκα σε χώρο επιχείρησης μαρμάρων.

Από τη σύγκρουση ανασύρθηκε νεκρός ο νεαρός οδηγός του λεωφορείου, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για δύο τραυματισμένους τουρίστες. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ, βρίσκεται σε εξέλιξη.

τροχαιο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κέρκυρα Τροχαίο ατύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark