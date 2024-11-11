Στο ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής πέρασε η έρευνα για το θάνατο των τεσσάρων βρεφών σε Αχαΐα και Αμαλιάδα, γεγονός που δίνει νέα τροπή στην υπόθεση.

Όπως μεταδίδει στον ΣΚΑΪ, ο Χρήστος Στρατουλάκος από την Πάτρα, δεν αποκλείεται πέρα από τους τέσσερις θανάτους να ενταχθεί στη δικογραφία και άλλη μια περίπτωση, που είχε καταθέσει το 2014 ο αδερφός της 24χρονης κοπέλας.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι δικογραφίες που πήραν οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών είναι 4 από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Πρόκειται για τους θανάτους που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια, με την τελευταία περίπτωση ένα βρέφος στην Αμαλιάδα 15 μηνών.Για τη συγκεκριμένη περίπτωση συνεχίζουν να λαμβάνονται καταθέσεις από το αστυνομικό τμήμα της Ήλιδας.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να κληθούν για κατάθεση γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό από όλα τα νοσοκομεία της Πάτρας και της Αμαλιάδας, αλλά και της Αθήνας. Θα κληθούν, επίσης, για κατάθεση όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί των οικογενειών.

