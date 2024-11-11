Υπό έλεγχο είναι η φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε επαγγελματικό χώρο επί της οδού Φιλαδελφείας στις Αχαρνές Αττικής.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο επί της οδού Φιλαδελφείας στις Αχαρνές Αττικής. Επιχειρούν 25 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 11, 2024

Πηγή: skai.gr

