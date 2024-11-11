Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά σε επιχείρηση με έπιπλα και στρώματα στις Αχαρνές

Η φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση με έπιπλα και στρώματα επί της οδού Φιλαδελφείας - Για την κατάσβεσή της έσπευσαν πάνω από 20 πυροσβέστες

UPDATE: 18:23
Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε επαγγελματικό χώρο επί της οδού Φιλαδελφείας στις Αχαρνές Αττικής.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και εθελοντές.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά αχαρνές
