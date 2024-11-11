SAFE.YOUth: Πώς θα λειτουγεί η πλατφόρμα προστασίας ανηλίκων και πρόληψης βίας

Την εφαρμογή SAFE.YOUth παρουσίασαν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην προστασία των ανηλίκων και την πρόληψη της βίας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Ωδείο Αθηνών.

«Η απόφαση μας είναι να προστατεύσουμε την ασφάλεια των παιδιών, ειδικά εκεί που μαζεύονται να παίξουν. Οι γονείς να αισθάνονται ασφάλεια για τα παιδιά τους. Δεν θα αφήσουμε κανένα παιδί απροστάτευτο. Με ένα κουμπί θα είμαστε παρόντες για να σώσουμε τα παιδιά που κινδυνεύουν», υπογράμμισε κατά την παρουσίαση του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είχε τονίσει, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA την προηγούμενη βδομάδα «το "Safe Youth" είναι σύνθετο, περιέχει πάρα πολλές χρήσεις, ελπίζω πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο» και «μαζί με το 10201 που λειτουργεί, είναι εργαλεία τα οποία δίνονται στα παιδιά και στους ενηλίκους προκειμένου, όταν υπάρχει ένα θερμό γεγονός, αμέσως να καταγγέλλεται και να σπεύδει η Αστυνομία, ώστε να το αντιμετωπίσουμε».

Επισήμανε ενδεικτικά, μάλιστα, πως «φέτος στο 10μηνο του 2024 έχουμε 12.000 συλλήψεις ανηλίκων. Πέρυσι είχαμε 8.600. Ηλικίες κυρίως από 13 μέχρι 17. Εδώ αφορά και τους γονείς. Είναι πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες οι ευθύνες των γονέων, η έλλειψη εποπτείας των παιδιών».

Σχετικά με τους ελέγχους σε μπαρ για κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους, ξεκαθάρισε πως η Αστυνομία με την ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει ελέγχους για αλκοόλ, όμως τώρα ετοιμάζεται σχετική διάταξη, έτσι ώστε η Αστυνομία να μπορεί.

«Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτό το θέμα κυρίως με τις ιδιωτικές εκδηλώσεις, πάρτι σε κλαμπ και μπαρ για να συλλέξουν κάποια χρήματα. Αυτό, στο τέλος οδηγεί σε ποτά. Αυτό πρέπει να είναι γνωστό στην αστυνομία και η κυβέρνηση προωθεί μια σειρά από ρυθμίσεις τώρα, προκειμένου να βελτιώσουμε σημαντικά το νομοθετικό πλαίσιο», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

