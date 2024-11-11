Δίκη Πισπιρίγκου: Αναξιόπιστη η Αγγελική Τσιόλα λένε οι δικηγόροι της

Ελενα Γαλάρη

Να μη ληφθεί υποψιν η κατάθεση της προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αγγελικής Τσιόλα, η οποία είχε συντάξει την ιατροδικαστική έκθεση θανάτου της 6 μηνών Ίριδας, ζήτησαν οι δικηγόροι υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη της κατηγορουμένης από την Πάτρα για τη δολοφονία των δύο μικρότερων παιδιών της.

Οι δικηγόροι ανέφεραν ότι η κατάθεση της μάρτυρος, η οποία προσδιόρισε ως αιτία θανάτου της μικρής Ίριδας την αγενεσία φλεβοκόμβου είναι αναξιόπιστη, καθώς την έχει αλλάξει τρεις φορές.

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα που έχει υποβάλει η υπεράσπιση να προσκομιστεί στο δικαστήριο το πανάκι που φέρεται να χρησιμοποίησε η κατηγορούμενη για την απόφραξη των αεραγωγών του παιδιού, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση.

Σε επίμονες ερωτήσεις της Προέδρου για την αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει υποξυγοναιμία στο παιδί, αν δεν υπάρχει παθολογικός παράγοντας, η μάρτυρας απάντησε ότι «κάποιο εμπόδιο ώστε να έχουμε επαρκές οξυγόνο στο αίμα. Ασφυξία για παράδειγμα», ενώ στην κατάθεσή της αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τους γονείς του παιδιού.

«Μου είπαν ότι είχαν ένα παιδάκι 3,5 ετών που κατέληξε, ότι έγινε νεκροτομή. Μου εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και μου είπαν ότι είχαν υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Μου είχαν αναφέρει ότι η αιτία θανάτου για τη Μαλένα ήταν η ηπατική ανεπάρκεια», είπε η μάρτυρας προσθέτοντας ότι είχε λάβει τηλεφώνημα από τους γονείς του παιδιού και για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

«Δέχτηκα τηλεφώνημα από τον πατέρα του παιδιού για τη ανακοπή του μεγαλύτερου παιδιού τους (Τζωρτζίνα). Θεωρώ ότι θέλησε να με ενημερώσει επειδή τους είχα πει ότι θα ζητήσω γονιδιακό έλεγχο γιατί είχαμε δεύτερο θάνατο στην ίδια οικογένεια.

Από την ιστοπαθολογική έκθεση προέκυψε ως αιτία θανάτου η αγενεσία φλεβοκόμβου. Η παθολογοανατόμος Αντιγόνη Μητσέλου μου είπε ότι έκανε μια διαδικασία και κατέληξε ότι αιτία θανάτου είναι η αγενεσία-υποπλασία φλεβόκομβου».

Πρόεδρος: Δεν την πήρατε ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε τι εννοεί με αγενεσία ή υποπλασία; Δεν υπήρχε λόγος να μάθετε τι εννοεί;

Μάρτυρας: κατάλαβα πως σε ένα σημείο είχαμε αγενεσία και στο άλλο υποπλασία, δε χρειάζονταν να μάθω κάτι άλλο, η παθολογοανατόμος μου είπε ότι είναι εξαιρετικά σπάνια».

Πρόεδρος: Έχετε το δεδομένο ότι το μωρό είναι άψογο σε όψη, ο παιδιατρικός έλεγχος καλός και γονιδιακός έλεγχος δε βρίσκει κάτι που να συνάδει με αγενεσία φλεβόκομβου, με αυτά τα δεδομένα σήμερα τι αιτία θανάτου θα δίνατε;

Μάρτυρας: Απροσδιόριστη αιτία θανάτου.

Πρόεδρος: Στην ανάκριση απαντήσατε ασφυξία, τι άλλαξε;

Μάρτυρας: Τότε δεσμεύτηκα από τη δεύτερη παθογολοανατομική Ευτυχιάδη, όπως είχα δεσμευτεί από της Μητσέλου. Έφτασε σε μια διάγνωση επίσημη ο παθολογοανατόμος, πως θα την αμφισβητήσω;

