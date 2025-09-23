Στις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την πώληση της ολυμπιακής δάδας στην εκπομπή «Cash or Trash», απάντησε ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.

Όπως ανέφερε, στεναχωρήθηκε από τον σάλο που προκλήθηκε και την οργισμένη ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) και τόνισε πως το έκανε για καλό σκοπό, για να στηρίξει τα Παιδικά Χωριά SOS.

Συγκεκριμένα, δηλώνει στον Alpha: «Ούτε σκοπό είχα να προσβάλω τίποτα, ούτε είναι προσωπική η δάδα. Εφάρμοσα στην πράξη το Ολυμπιακό ιδεώδες. Είμαι στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια. Την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».

Σημειώνεται πως η δάδα των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, πουλήθηκε για 10.200 ευρώ με τα μισά έσοδα να διατίθενται στα Παιδικά Χωριά SOS, όπως ανέφερε στην εκπομπή ο Πύρρος Δήμας.

Η έντονη αντίδραση της ΕΟΕ

Η κίνηση αυτή του Ολυμπιονίκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΕΟΕ η οποία με ανακοίνωσή της τόνισε πως η εμπορική αξιοποίηση της Ολυμπιακής Δάδας παραβιάζει τις θεμελιώδεις αξίες του Ολυμπιακού Κινήματος.

Όπως σημειώνει, η δάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για προώθηση, διαφήμιση ή οποιαδήποτε μορφή εμπορευματοποίησης, καθώς φέρει ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Μάλιστα, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στο τηλεοπτικό κανάλι STAR, ζητώντας να μην προβληθεί ξανά η εικόνα της δάδας, θεωρώντας ότι η πράξη αυτή υποβαθμίζει το κύρος και την πνευματική αξία του Ολυμπιακού συμβόλου.

Παρ'ότι η πρόθεση του Πύρρου Δήμα ήταν φιλανθρωπική, η ΕΟΕ υπενθυμίζει ότι τα Ολυμπιακά σύμβολα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να προστατεύονται από κάθε μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης.

