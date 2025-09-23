Σημαντικές μαρτυρίες για το πώς έχασε τη ζωή του ο 21χρονος φοιτητής στο Βόλο ο οποίος έπεσε από φωταγωγό έρχονται στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Τhe Νewspaper, το βράδυ της Δευτέρας τρία νεαρά αγόρια βρίσκονταν στην ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης και διασκέδαζαν πετώντας αυγά σε περαστικούς και διερχόμενα οχήματα. Κάποια στιγμή τρόμαξαν από μια φωνή που ακούστηκε και έτρεξαν να κρυφτούν.

Τότε, οι άλλοι δύο έτρεξαν να απομακρυνθούν μέσω της σκάλας, ενώ ο 21χρονος επιχείρησε να ανέβει σε ένα ταρατσάκι για να κρυφτεί. Για να φτάσει εκεί, έπρεπε να περάσει πάνω από τον φωταγωγό της πολυκατοικίας. Ο νεαρός πάτησε επάνω στο κάλυμμα από πλεξιγκλάς, το οποίο υποχώρησε ακαριαία, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο κενό. Η πτώση του κατέληξε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον άδικο χαμό του 21χρονου, μοναχογιού της οικογένειας γνωστού επιχειρηματία της Αγριάς, που έμελλε να βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.