Δύο Ρουμάνοι, οι οποίοι φωτογράφιζαν με τα κινητά τους τον ναύσταθμο Σαλαμίνας από το σκάφος τους, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα για κατασκοπεία.

Ειδικότερα, το Λιμενική Αρχή Σαλαμίνας ενημερώθηκε για την παρουσία ενός επαγγελματικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο έπλεε εντός του διαύλου του στενού του Ναυστάθμου και ακινητοποιήθηκε από σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από πλήρωμα περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διαπιστώθηκε ότι οι δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Ρουμανίας ηλικίας 22 και 52 ετών, κατείχαν στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας τους φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Οχυρού Σαλαμίνας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράβαση του άρθρου 148 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την κατασκοπεία.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων, το χρηματικό ποσό των 4.700 ευρώ και 400 δολάρια, ενώ το επαγγελματικό – τουριστικό σκάφος οδηγήθηκε στο λιμάνι Παλουκίων Σαλαμίνας για ενδελεχή έλεγχο των ναυτιλιακών εγγράφων.

Η υπόθεση εξετάζεται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

Στον ναύσταθμο Σαλαμίνας ναυλοχεί το μεγαλύτερο μέρος των πολεμικών πλοίων του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, όπως κανονιοφόροι, φρεγάτες, ναρκαλιευτικά κ.ά.. Η πλειονότητα των διοικητικών υπηρεσιών του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στεγάζονται σε κτήρια της ναυτικής βάσης.

Πηγή: skai.gr

