Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, παρέσυρε ένα μικρό φορτηγό σε αφύλακτη διάβαση, στην πόλη του Σουφλίου.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα, ωστόσο δεν μπόρεσε να σταματήσει εγκαίρως και το παρέσυρε, ωθώντας το σε χαντάκι.

Στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομία, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική, ενώ η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στο σημείο.

Στο τρένο υπάρχουν επιβάτες, αλλά δεν έχει τραυματιστεί κανείς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train. Παράλληλα, η ΕΡΤ αναφέρει πως τραυματίστηκε ελαφρά ​​​​​​​ο οδηγός του φορτηγού.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train για το περιστατικό:

«Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο - Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί.

Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.

Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα - Αλεξανδρούπολη.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.