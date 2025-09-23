Μία τεράστια έκπληξη περίμενε χθες τους τηλεθεατές της εκπομπής Cash or Trash, καθώς ένας από τους «πωλητές» που εμφανίστηκαν ήταν ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.

Ο νυν τεχνικός διευθυντής της εθνικής ομάδας άρσης βαρών των Ηνωμένων Πολιτειών έφερε στους «αγοραστές» την ολυμπιακή δάδα που κράτησε ως τελευταίος λαμπαδηδρόμος στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 (με τη δάδα αυτή παρέδωσε την Ολυμπιακή φλόγα).

«Το αντικείμενο που σας φέρνω φώτισε όλο το Λονδίνο το 2012 κι όλη την ανθρωπότητα», ανέφερε ο Πύρρος Δήμας.

Η δάδα πουλήθηκε για 10.200 ευρώ, χρήματα τα οποία ο Πύρρος Δήμας πρόσφερε στα Παιδικά Χωριά SOS.

Έντονη αντίδραση από την ΕΟΕ

Η κίνηση του ολυμπιονίκη προκάλεσε την οργή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που εξέδωσε ανακοίνωση.

«Η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για σκοπούς προώθησης, διαφήμισης ή εμπορευματοποίησης, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές που διέπουν το Ολυμπιακό Κίνημα», ανέφερε η ΕΟΕ.

Η ανακοίνωση συνεχίζει:

«Αν και αναγνωρίζεται η σπουδαία προσωπικότητα του Πύρρου Δήμα ως εθνικού προτύπου και η πρόθεση του, καθώς η δημοπρασία είχε ως στόχο το ποσό να δωριστεί προς τα Παιδικά Χωριά SOS, η σύνδεση της παρουσίας του με την εμπορική προβολή της δάδας χαρακτηρίζεται άστοχη».

Με την επιστολή, η ΕΟΕ ζητά από τον τηλεοπτικό σταθμό να μην υπάρξει ξανά προβολή της Ολυμπιακής Δάδας ή άλλων Ολυμπιακών συμβόλων σε πλαίσιο που μπορεί να εκληφθεί ως εμπορική χρήση, ώστε να διαφυλαχθεί και η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, ενώ κατέληγε πως «επιφυλάσσεται, ρητώς, παντός νομίμου δικαιώματός της».

