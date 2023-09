Ηλικιωμένος πυροβόλησε με καραμπίνα άνδρα στον Πειραιά και συνελήφθη Ελλάδα 13:16, 15.09.2023 linkedin

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ηλικιωμένος πυροβόλησε με καραμπίνα και τραυμάτισε πολύ βαριά άλλον άνδρα σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά