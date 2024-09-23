Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Ένας τραυματίας

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ αυτή την ώρα, σημειώνεται στην περιοχή της Ομόνοιας καθώς υπήρξε ενημέρωση για πυροβολισμούς στη συμβολή των οδών Κρήτης και Ακομινάτου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και έχουν βρει επτά κάλυκες χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν άτομα.

Ενας άνδρας 36 ετών από την Αλβανία έχει μεταφερθεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο με τραύμα στον ώμο, από πυροβόλο όπλο, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εμπλέκεται στο περιστατικό και έχει ποινικό παρελθόν αφού το 2006 είχε καταδικαστεί σε 15 χρόνια φυλακή για τη δολοφονία ομοεθνούς του στο Λασίθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες δύο άτομα που επέβαιναν σε μια μοτοσυκλέτα πλησίασαν το θύμα και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ.

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Πηγή: skai.gr

