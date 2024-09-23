Τέσσερις γυναίκες έχουν ανασυρθεί νεκρές μετά τη βύθιση λέμβου στην οποία επέβαινε αδιευκρίνιστος μέχρι στιγμής αριθμός μεταναστών στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Ισιδώρου, βορειοδυτικά της Σάμου.

Μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και αξιωματικοί της ακτοφυλακής βοηθούν μια έγκυο γυναίκα να επιβιβαστεί σε πλοίο μαζί με άλλους επιζώντες, μετά το ναυάγιο ανοιχτά τηςΣάμου, σήμερα 23 Σεπτεμβρίου (AP Photo/Michael Svarnias)

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα από τη θαλάσσια περιοχή έχουν διασωθεί έως τώρα 5 άτομα ενώ περισσότερα από 20 εντοπίστηκαν στη στεριά και εξετάζεται αν πρόκειται για επιβάτες της λέμβου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η λέμβος βυθίστηκε περίπου 150 μέτρα από την ακτή υπό κακές καιρικές συνθήκες. Ένας ιδιώτης άκουσε φωνές και ειδοποίησε το Λιμενικό.

Στο σημείο, αυτήν την ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, υπό το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του ΛΣ, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Στο σημείο επιχειρεί ιδιώτης δύτης ενώ στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά του λιμενικού ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και ιδιωτική ομάδα διάσωσης με ένα σκάφος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

