Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Φλαμπουριά Κύθνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:00 και στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Λαύριο 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Φλαμπουριά Κύθνου. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 23, 2024

Πηγή: skai.gr

