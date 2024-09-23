Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κύθνο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Πυροσβεστικό

Συνεχίζεται η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στη Φλαμπουριά Κύθνου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10:00 και στο σημείο επιχειρούν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από Λαύριο 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Τώρα Κύθνος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark