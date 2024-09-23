Λογαριασμός
«Βαφτίστηκαν» οι κακοκαιρίες για έναν χρόνο: Από τον Alexadro έως τη Zoe

Ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του, δημοσιοποιεί τα ονόματα που δόθηκαν για κάθε επερχόμενη κακοκαιρία

Κακοκαιρία

Τη λίστα με τα ονόματα που επέλεξαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για κάθε επερχόμενη κακοκαιρία δημοσιοποίησε ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς. 

Στην ανάρτησή του, δημοσιοποιεί τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά ι για την περίοδο Οκτωβρίου 2024-Σεπτεμβρίου 2025.

Τα ονόματα επιλέχθηκαν από κοινού μεταξύ των τριών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, της Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες και είναι: Alexandros, Bora, Coral, Daphne, Ermis, Frida, Gerasimos, Hemera, Ido, Julia, Kiniras, Lea, Marinos, Nestor, Ofek, Pelagia, Qesem, Roni, Solon, Tria, Uri, Valeria, Yam, Zoe.

