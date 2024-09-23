Τη λίστα με τα ονόματα που επέλεξαν οι μετεωρολογικές υπηρεσίες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για κάθε επερχόμενη κακοκαιρία δημοσιοποίησε ο διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Στην ανάρτησή του, δημοσιοποιεί τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά ι για την περίοδο Οκτωβρίου 2024-Σεπτεμβρίου 2025.

Τα ονόματα επιλέχθηκαν από κοινού μεταξύ των τριών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, της Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες και είναι: Alexandros, Bora, Coral, Daphne, Ermis, Frida, Gerasimos, Hemera, Ido, Julia, Kiniras, Lea, Marinos, Nestor, Ofek, Pelagia, Qesem, Roni, Solon, Tria, Uri, Valeria, Yam, Zoe.

⛈️☃️ Η ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-25

Για τη περίοδο Οκτωβρίου 2024-Σεπτεμβρίου 2025, η λίστα με τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά, καταρτίστηκε από κοινού μεταξύ των τριών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, της Ελλάδος, Κύπρου… pic.twitter.com/BPcNgu8OBl — Theodoros Kolydas (@KolydasT) September 23, 2024

Πηγή: skai.gr

