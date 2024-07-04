Πυροσβεστική- Φωτιές- Κακοκαιρία: 62 πυργκαγιές και 86 κλήσεις άντλησης υδάτων

«Επί ποδός» είναι η Πυροσβεστική το τελευταίο εικοσιτετράωρο σπεύδοντας να επιχειρήσει τόσο σε πυρκαγιές που εκδηλώνονται όσο και προβλήματα που προκύπτουν από την επέλαση του «κύματος κακοκαιρίας».

Συγκεκριμένα, 62 πυρκαγιές αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες μέσα σε μια μέρα με πολλές από αυτές μάλιστα να έχουν προκληθεί από πτώσεις κεραυνών στο περιθώριο της κακοκαιρίας.

Μόνο μέσα σε 3 ώρες ξέσπασαν οι φωτιές σε Σούνιο (Λεγραινά), Βίλια, Λαύριο, Διόνυσο, Μαραθώνα, Επίδαυρο, Δελφούς και Λέσβο, στις οποίες χρειάστηκε και η συνδρομή εναέριων μέσων για την αντιμετώπισή τους.

Στο μεταξύ, λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων σε πολλές περιοχές της χώρας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 86 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Αττικής 80 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 14 αντλήσεις υδάτων.

