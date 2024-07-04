Στη δίνη της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η χώρα μας. Βροχές και καταιγίδες, σε συνδυασμό με κεραυνούς σημειώνονται σε πολλές περιοχές. Πλημμύρες έχουν καταγραφεί, μεταξύ άλλων, στην Άνοιξη και τον Άγιο Στέφανο, ενώ πυρκαγιές από κεραυνούς ξέσπασαν νωρίτερα σε Διόνυσο, Άγιο Στέφανο, Σταμάτα, Άνοιξη και Μαραθώνα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Υπό έλεγχο είναι πλέον και οι φωτιές στα Βίλια σε χορτολιβαδική έκταση και σε δασική έκταση στο Όρος Άκρος στο δήμο Επιδαύρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 86 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων.

Συγκεκριμένα:

• Στην Περιφέρεια Αττικής 80 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 14 αντλήσεις υδάτων

• Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 6 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 4 αντλήσεις υδάτων

Από την κακοκαιρία, μέχρι τις πρώτες μεσημεριανές ώρες, επηρεάστηκαν κυρίως τα βόρεια τμήματα του νομού. Στην εικόνα παρακάτω παρουσιάζονται τα ύψη βροχής που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έως τις 14:00 περίπου. Όπως προκύπτει από αυτή, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στο σταθμό του Αγίου Στεφάνου και ήταν ίσο με 53 χιλιοστά.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Άνοιξη Αττικής⚡ . Αποκλειστικό video από τον φίλο της σελίδας Christos Art Zelas#κακοκαιρια #καιρος pic.twitter.com/ItyY7dOjqo — Meteo24news.gr (@Meteonews_gr) July 4, 2024

Προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, έλαβαν το μεσημέρι οι πολίτες στην Αττική, με το οποίο καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όπως ανέφερε το μήνυμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπονται καταιγίδες, από το μεσημέρι, έως τις πρώτες βραδινές ώρες. Την προσοχή των πολίτων σε ό,τι αφορά τους κεραυνούς, σε στεριά και θάλασσα, εφιστά η Πολιτική Προστασία.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



📍#Αττική



🆘 Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) από το μεσημέρι σήμερα έως και τις πρώτες βραδινές ώρες



‼️ Περιορίστε τις μετακινήσεις σας κατά τη διάρκεια των φαινομένων & ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2024

Δρόμοι πλημμύρισαν και στην Κόρινθο, την Εύβοια και τα Τρίκαλα

Ισχυρή χαλαζόπτωση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στα ριζά του Κόζιακα.

Δείτε video που κατέγραψε το trikalavoice.gr:

Στην περιοχή της Χαλκιδικής, η κεραυνίκη δραστηριότητα ήταν έντονη. Το πρωί, μάλιστα, στην παραλία της Σκάρτης καταγράφηκε ένας εντυπωσιακός υδροσίφωνας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Πέμπτη 04 Ιουλίου 2024 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), παρότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο, επισημαίνεται ότι οι καταιγίδες σε τοπικό επίπεδο θα έχουν υψηλή ραγδαιότητα, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις χωρίς απαραίτητα να συνοδεύονται από μεγάλα ύψη υετού.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα Πέμπτη 04/07/24 θα επηρεάσουν:

α. Την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως νομοί Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής) καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως νωρίς το απόγευμα.

β. Τη Θεσσαλία και τις Σποράδες έως το απόγευμα.

γ. Την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι σε τοπικό επίπεδο στην Αττική η ραγδαιότητα των φαινομένων θα είναι υψηλή, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Φωτογραφίες με τη στιγμή που drone «λοκάρει» εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό στα Βίλια

Στις πυρκαγιές που έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις λόγω κεραυνών στην Αττική, αναφέρεται σε ανάρτηση του στο X ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. O κ. Κικίλιας έχει αναρτήσει στο Χ φωτογραφία όπου drone του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίζει εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό (χωρίς βροχή) σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής.

Αναλυτικά ο κ. Κικίλιας αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Drone του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίζει εστία πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό (χωρίς βροχή) σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής. Άμεσα 2 ελικόπτερα μετέβησαν στο σημείο και έκαναν ρίψεις. Μόνο στην Αττική οι πυροσβέστες μας έχουν αντιμετωπίσει πυρκαγιές από κεραυνούς σε Διόνυσο, Ραφήνα, Βραυρώνα, Ρέμα Χαλανδρίου και σε όλο τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας».

Drone του Πυροσβεστικού Σώματος εντοπίζει εστία #πυρκαγιάς από ξηρό κεραυνό (χωρίς βροχή) σε δασική έκταση στα Βίλια Αττικής. Άμεσα 2 ελικόπτερα μετέβησαν στο σημείο και έκαναν ρίψεις. Μόνο στην Αττική οι #πυροσβέστες μας έχουν αντιμετωπίσει #πυρκαγιές από κεραυνούς σε Διόνυσο,… pic.twitter.com/DlYBSip7uK — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 4, 2024

⛈️ Καταιγίδες με υψηλή ραγδαιότητα, μεγάλη συχνότητα κεραυνών & χαλαζοπτώσεις προβλέπονται για σήμερα #Πέμπτη #ΕΔΕΚ #ΕΜΥ 🔗 https://t.co/xUR26wHqM3



⚠️ Περιορίζουμε τις μετακινήσεις

📣 Ακολουθούμε τις οδηγίες των Αρχών

☎️ Σε περίπτωση ανάγκης καλούμε 199 ή 112



🛡️ Οδηγίες… pic.twitter.com/VHek2LdNXE — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2024

Λόγω έντονης κεραυνικής δραστηριότητας σε Διόνυσο, Μαραθώνα και Χαλάνδρι εκδηλώθηκαν διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2024

Πηγή: skai.gr

