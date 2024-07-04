Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις, προβλέπονται για σήμερα σε πολλά τμήματα της χώρας, σύμφωνα και με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Αναλυτικά:

α. Στην ανατολική Μακεδονία και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως νομοί Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής) καθώς και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (βορείως της Λέσβου).

β. Στη Θεσσαλία και τις Σποράδες.

γ. Στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία βόρειοι και στο νότιο Αιγαίο δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως νομοί Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής) και την ανατολική Μακεδονία. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και στις Κυκλάδες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς και στην Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στα υπόλοιπα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (βορείως της Λέσβου). Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, όμως το πρωί στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν, κυρίως στα ορεινά, να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 έως 5 και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 08-07-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της βορειοδυτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

