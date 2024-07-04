Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε στις 2 Ιουλίου, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, παρότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο, επισημαίνεται ότι οι καταιγίδες σε τοπικό επίπεδο θα έχουν υψηλή ραγδαιότητα, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις χωρίς απαραίτητα να συνοδεύονται από μεγάλα ύψη υετού.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα θα επηρεάσουν:

α. Την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας (κυρίως νομοί Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής) καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως νωρίς το απόγευμα.

β. Τη Θεσσαλία και τις Σποράδες έως το απόγευμα.

γ. Την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι σε τοπικό επίπεδο στην Αττική η ραγδαιότητα των φαινομένων θα είναι υψηλή, με μεγάλη συχνότητα κεραυνών.

Στην περιοχή της Αττικής εστάλη μήνυμα από το 112 που καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Παρακολουθήσετε σε πραγματικό χρόνο την κεραυνική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

