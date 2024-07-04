Κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος απήγγειλε ο εισαγγελέας στον 35χρονο που συνελήφθη για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στα Γλυκά Νερά.

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό δάσους από αμέλεια με την επιβαρυντική περίσταση ότι η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε μεγάλη έκταση και ακολούθως παραπέμφθηκε σε δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Σε βάρος του κατηγορούμενου ήδη έχει επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.675 ευρώ.

Ο 35χρονος φέρεται ως ένα από τα τέσσερα άτομα που είχαν προσαχθεί από την ΕΛΑΣ χθες μετά το μεσημέρι. Αυτά τα πρόσωπα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εργαζόμενοι ιδιωτικής εταιρείας που φαίνεται ότι πετούσαν drone, στην πτώση του οποίου αποδίδεται η έναρξη της φωτιάς.

Έτσι, για την υπόθεση διενεργείται και προκαταρκτική εξέταση ώστε να διακριβωθεί αν σχετικά με την επίμαχη πτήση του drone προκύπτουν ευθύνες και άλλων προσώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

