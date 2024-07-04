18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα Πέμπτη, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 ετών από την ανάδειξη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου ως Πρωταθλήτριας Ευρώπης 2004, με τους μεγάλους πρωταγωνιστές που έγραψαν τη «χρυσή» σελίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα γήπεδα της Πορτογαλίας.

«Είκοσι χρόνια μετά, μας κάνετε υπερήφανους», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ομοσπονδιακό προπονητή Ότο Ρεχάγκελ τον βοηθό του Γιάννη Τοπαλίδη και τους παίκτες της ομάδας που, σαν σήμερα πριν από ακριβώς 20 χρόνια, κατέκτησε την κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Πρωταθλήτριας Ευρώπης 2004 για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων.



«Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα σε πολλά επίπεδα, και για το ποδόσφαιρο και για το πρότυπο της υγιεινής ζωής και για άλλα ζητήματα. Θέλουμε να διδάσκουμε στα παιδιά τι σημαίνει να είσαι σε μία ομάδα, να μοιράζεσαι ρόλους, να κάνεις πίσω για το καλό της ομάδας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά διδάγματα που πηγαίνουν πέρα και πάνω από το ποδόσφαιρο. Και σε αυτά νομίζω ότι μπορείτε να πείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία προέρχονται από τα δικά σας βιώματα», ανέφερε o Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι παίκτες της Εθνικής του 2004, που έχουν δημιουργήσει την ομάδα «Legends 2004», εξέφρασαν τη συμφωνία τους στο να συμμετέχουν σε ενημερωτικές εκστρατείες για τέτοια θέματα που αφορούν ιδίως τους νέους.

«Λόγω των social media είναι πιο εύκολο το έργο μας, δηλαδή να επικοινωνήσουμε τα βιώματά μας, γιατί τα παιδιά θα μας βλέπουν ως μελλοντικά πρότυπά τους. Αλλά θα το κάνουμε με ποιον τρόπο; Να πούμε ότι δεν θα γίνουμε όλοι ποδοσφαιριστές. Να τους προετοιμάσουμε όχι μόνο αν θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστές, αλλά πώς μπορούν να γίνουν και καλύτεροι άνθρωποι μέσα από το ποδόσφαιρο», ανέφερε εκ μέρους των ποδοσφαιριστών ο Νίκος Νταμπίζας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι συνθήκες στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και οι προσπάθειες αντιμετώπισης φαινομένων οπαδικής βίας. «Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία νομίζω ότι για πρώτη φορά αποδίδει, να βάλουμε σε τάξη το θέμα της βίας στα γήπεδα. Πήραμε πολύ δύσκολες αποφάσεις, “φάγαμε πολύ ξύλο” όταν κλείσαμε τα γήπεδα, αλλά η εντύπωση την οποία έχω είναι ότι η επιστροφή στα γήπεδα έγινε με άλλες συνθήκες από αυτές που επικρατούσαν όταν έκλεισαν», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όσο ο άλλος αισθάνεται ότι μπορεί να πάει και να δει ένα ματς χωρίς να αισθάνεται ότι μπαίνει σε ένα περιβάλλον όπως αυτό το οποίο δυστυχώς όλοι σας παίζατε και σε άλλες εποχές, τόσο καλύτερο θα είναι. Και όσο πιο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα, τόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα έχει. Το φετινό πρωτάθλημα ήταν super ανταγωνιστικό», πρόσθεσε.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο υλοποιούμενο πρόγραμμα βελτίωσης των υποδομών σε αθλητικά κέντρα της χώρας, με επίκεντρο το ΟΑΚΑ, και επανέλαβε την πρόταση της κυβέρνησης για τη διεξαγωγή, σε μόνιμη βάση, του τελικού του Κυπέλλου ποδοσφαίρου στο ΟΑΚΑ, παρουσία φιλάθλων, με τους ποδοσφαιριστές να σημειώνουν ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ο τελικός του Κυπέλλου ποδοσφαίρου διεξάγεται στο εμβληματικότερο γήπεδο στην πρωτεύουσα.

Οι παίκτες της Εθνικής προσέφεραν στον Πρωθυπουργό αναμνηστική φανέλα με τις υπογραφές τους και τον προσκάλεσαν στον φιλικό αγώνα που θα δώσουν με την UEFA All-Stars, ομάδα επιλέκτων των ευρωπαϊκών γηπέδων, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τον θρίαμβο της Ελλάδας, στη γενέτειρα του Otto Rehhagel, το Έσσεν της Γερμανίας, στις 11 Ιουλίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές Αντώνης Νικοπολίδης, Γιούρκας Σεϊταρίδης, Τάκης Φύσσας, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Μπασινάς, Γιώργος Καραγκούνης, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Βασίλης Τσιάρτας, Νίκος Νταμπίζας, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Κώστας Χαλκιάς, Γιάννης Γκούμας, Στέλιος Βενετίδης, Βασίλης Λάκης και Φάνης Κατεργιαννάκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.