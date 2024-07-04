Με ποινή φυλάκισης 6 μηνών τιμώρησε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον 45χρονο που απείλησε ότι θα «σφάξει» την 32χρονη σύντροφό του, όταν του ζήτησε να χωρίσουν.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή, με αναγνώριση ελαφρυντικού (πρότερο σύννομο βίο), ενώ τον αθώωσε για τυπικούς λόγους για το αδίκημα της εξύβρισης (λόγω έλλειψης παραβόλου).

Αποφάσισε δε, να αναστείλει την ποινή υπό τους όρους να μην τελέσει νέο αδίκημα σε βάρος της παθούσας και να παρακολουθήσει πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ, καθώς καταγγέλθηκε ότι πίνει καθημερινά.

«Του ζήτησα να χωρίσουμε, να φύγει από το σπίτι. Είναι δικαίωμα μου, δεν τον θέλω στη ζωή μου» κατέθεσε η 32χρονη περιγράφοντας το προ ημερών περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του 45χρονου, με τον οποίο έχει δύο ανήλικα παιδιά.

«Με έπιασε από τον λαιμό κι όταν άρχισα να φωνάζω, με χαστούκισε δυνατά» συνέχισε η ίδια, επισημαίνοντας ότι εξαιτίας των συχνών καβγάδων φοβάται ότι θα της κάνει κακό. Πρόσθεσε δε, ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της στο πρώτο τους παιδί εκείνος άσκησε βία εναντίον της και γι' αυτό το λόγο τον μήνυσε τότε.

Ο 45χρονος, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν συχνές εντάσεις λόγω οικονομικών προβλημάτων και απέδωσε το επίδικο περιστατικό στην «κακιά στιγμή», ζητώντας συγγνώμη από την 32χρονη.

«Μπορεί να είπα πάνω στα νευρά μου "θα σε σφάξω, θα σε σκοτώσω". Ήμουν κουρασμένος. Δεν την είδα όμως να φοβάται. Αν φοβόταν δεν θα έκανε μαζί μου δεύτερο παιδί», απολογήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

