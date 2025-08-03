Συναγερμός έχει σημάνει για τη μυστηριώδη εξαφάνιση μίας 59χρονης γυναίκας, χθες το μεσημέρι, από παραλία της Καβάλας όπου είχε πάει για μπάνιο με τον σύζυγό της.

Όπως δήλωσε χθες στις αρχές ο άντρας της γυναίκας, αγγλικής καταγωγής, ο ίδιος αποκοιμήθηκε στις ξαπλώστρες beach bar στην παραλία Οφρυνίου και, όταν ξύπνησε, η 59χρονη έλειπε από κοντά του.

Όμως, τα προσωπικά της αντικείμενα - τα ρούχα και η τσάντα της - ήταν εκεί.

Για την εξαφάνιση της γυναίκας ενεργοποιήθηκε σήμερα Silver Alert.

Πρόκειται για την Γαλλίδα Michel Ann Joy Bourda, που όπως τονίζεται έχει ίσια ξανθά μαλλιά μέχρι τους ώμους, γαλανά μάτια, ύψος 1,73μ και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε ολόσωμο μαγιό με πετραδάκια που αποτελείται από δυο κομμάτια, κίτρινα παπούτσια θαλάσσης και κόκκινα κοκάλινα γυαλιά ηλίου.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.