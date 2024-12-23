Καταρρίχηση στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο και στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ έκαναν σήμερα Πυροσβέστες της 2ης ΕΜΑΚ και εθελοντές Σαμαρείτες, αντίστοιχα, ντυμένοι Άι Βασίληδες, σε δύο δράσεις που είχαν σκοπό να σκορπίσουν χαρά, αισιοδοξία και ελπίδα κυρίως στα παιδιά, σε όσους και όσες νοσηλεύονται αυτές τις γορτινές ημέρες και στις οικογένειές τους που βρίσκονται στο πλευρό τους.

Στην πρώτη δράση, πυροσβέστες της 2ης ΕΜΑΚ, φορώντας στολή του Αη Βασίλη, καταρριχήθηκαν με σχοινιά, από το αίθριο του Κέντρου και συγκεκριμένα από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στους μικρούς ασθενείς, στις οικογένειές τους και στους εργαζομένους. Οι άνδρες της πυροσβεστικής μοίρασαν δώρα και χαρά σε παιδιά που νοσηλεύονται και αντάλλαξαν ευχές με νοσηλευόμενους αλλά και με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η πρωτοβουλία ελήφθη από το αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος και πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Διοίκησης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης και του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.

Ευχές για υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο έδωσαν ο διοικητής της 2ης ΕΜΑΚ Αριστείδης Κατιρτζίδης και η καθηγήτρια παιδοχειρουργικής και διευθύντρια της παιδιατρικής Κλινικής του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου, Φανή Αθανασιάδου - Πιπεροπούλου. «Τέτοιες μέρες περιμένουμε τον Άγιο Βασίλη για όλα τα παιδιά και όλους τους ενήλικες. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε υγεία πάνω από όλα και να μην έχουμε πολλά παιδιά αυτές τις μέρες στην κλινική μας» είπε η κ. Αθανασιάδου.

Λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε μια δεύτερη δράση, αφιερωμένη στα παιδιά της Ογκολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Εθελοντές Σαμαρείτες, ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες, πραγματοποίησαν εντυπωσιακή καταρρίχηση, μπήκαν στα δωμάτια των παιδιών της κλινικής από το παράθυρο και τους προσέφεραν δώρα γεμάτα αγάπη.

«Ήταν μια υπέροχη πρωτοβουλία που εντάσσεται στις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και πιστοποιούν τη δέσμευσή του να στηρίζει ανθρώπους που βιώνουν μια δύσκολη κατάσταση δίνοντας πολλά χαμόγελα και πολλή αγάπη» δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η Δέσποινα Φιλιππιδάκη, Διευθύντρια Περιφερειακού Τμήματος του Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

