Της Έλενας Γαλάρη

Ποινικά υπόλογος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής κατ' εξακολούθηση είναι ο αστυνομικός της Βουλής μετά τη δίωξη που του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα, με αφορμή τις καταγγελίες της πρώην συζύγου του για απειλές που δεχόταν από το 2023.

Σε ό,τι αφορά την καταγγελία της πρώην συζύγου του, η οποία ισχυρίζεται ότι το 2021 ο αστυνομικός είχε αποπειραθεί να την πνίξει, ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της σωματικής βλάβης, ενώ προκαταρκτική έρευνα θα διεξαχθεί και για την μήνυση που έχει υποβάλει ο 35χρονος σε βάρος της γυναίκας για ψευδή καταμήνυση.

Ο αστυνομικός έχει οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.



